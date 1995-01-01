Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Гончаренко провел 100-й матч на посту главного тренера ЦСКА

    В матче 2-го тура РПЛ ЦСКА выиграл у «Оренбурга» со счетом 2:1.

    Эта игра стала сотой для Виктора Гончаренко на посту главного тренера армейцев.

    В этих матчах команда одержала 53 победы, 23 раза сыграла вничью и потерпела 24 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 154:83.

    Гончаренко стал 11-м тренером, который провел 100 поединков во главе ЦСКА.

    Рекордсменом по этому показателю является предшественник белорусского специалиста Леонид Слуцкий. В его активе 302 матча. В тройку лучших также входят Валерий Газзаев (288) и Борис Аркадьев (280).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79067
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72627
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru