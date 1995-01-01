Гончаренко провел 100-й матч на посту главного тренера ЦСКА

В матче 2-го тура РПЛ ЦСКА выиграл у «Оренбурга» со счетом 2:1.

Эта игра стала сотой для Виктора Гончаренко на посту главного тренера армейцев.

В этих матчах команда одержала 53 победы, 23 раза сыграла вничью и потерпела 24 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 154:83.

Гончаренко стал 11-м тренером, который провел 100 поединков во главе ЦСКА.

Рекордсменом по этому показателю является предшественник белорусского специалиста Леонид Слуцкий. В его активе 302 матча. В тройку лучших также входят Валерий Газзаев (288) и Борис Аркадьев (280).