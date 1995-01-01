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    Тухель: «Неймар остается частью наших планов на сезон»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с возможным уходом форварда Неймара из клуба.

    «Каждый тренер хочет, чтобы Неймар был в его команде. Он наш игрок, и я спокойно отношусь к ситуации. Неймар остается частью наших планов на сезон, но в футболе вы должны смотреть на вещи изо дня в день. Завтра Неймар будет тренироваться с нами», – сказал Тухель.

    • На прошлой неделе главный тренер парижан Томас Тухель подтвердил информацию том, что игрок хочет покинуть клуб.
    • По данным немецкого Sky Sport, «Барселона» предложила «ПСЖ» 100 миллионов евро за Неймара и двух игроков.
    • Спортинвый директор «ПСЖ» сказал, что конкретных предложений по Неймару не было.

    Источник: Football Espana

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