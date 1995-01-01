Тухель: «Неймар остается частью наших планов на сезон»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с возможным уходом форварда Неймара из клуба.

«Каждый тренер хочет, чтобы Неймар был в его команде. Он наш игрок, и я спокойно отношусь к ситуации. Неймар остается частью наших планов на сезон, но в футболе вы должны смотреть на вещи изо дня в день. Завтра Неймар будет тренироваться с нами», – сказал Тухель.