Спортивный директор «ПСЖ»: «Конкретных предложений по Неймару нет»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию о возможном уходе форврда Неймара из клуба.
– Честно говоря, ничего не изменилось с последнего раза, как мы говорили. Совсем ничего. Нет конкретных предложений по Неймару, он с нами. Он игрок «ПСЖ».
– «Барселона» хотела бы совершить обмен, чтобы не тратить деньги. Это реально?
– Повторюсь, конкретного предложения нет. Такая ситуация уже десять дней.
- На прошлой неделе главный тренер парижан Томас Тухель подтвердил информацию том, что игрок хочет покинуть клуб.
- По данным немецкого Sky Sport, «Барселона» предложила «ПСЖ» 100 миллионов евро за Неймара и двух игроков.