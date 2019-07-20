Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Спортивный директор «ПСЖ»: «Конкретных предложений по Неймару нет»

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию о возможном уходе форврда Неймара из клуба.

    – Честно говоря, ничего не изменилось с последнего раза, как мы говорили. Совсем ничего. Нет конкретных предложений по Неймару, он с нами. Он игрок «ПСЖ».

    – «Барселона» хотела бы совершить обмен, чтобы не тратить деньги. Это реально?

    – Повторюсь, конкретного предложения нет. Такая ситуация уже десять дней.

    • На прошлой неделе главный тренер парижан Томас Тухель подтвердил информацию том, что игрок хочет покинуть клуб.
    • По данным немецкого Sky Sport, «Барселона» предложила «ПСЖ» 100 миллионов евро за Неймара и двух игроков.

    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79069
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72604
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru