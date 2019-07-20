Спортивный директор «ПСЖ»: «Конкретных предложений по Неймару нет»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию о возможном уходе форврда Неймара из клуба.

– Честно говоря, ничего не изменилось с последнего раза, как мы говорили. Совсем ничего. Нет конкретных предложений по Неймару, он с нами. Он игрок «ПСЖ».

– «Барселона» хотела бы совершить обмен, чтобы не тратить деньги. Это реально?

– Повторюсь, конкретного предложения нет. Такая ситуация уже десять дней.