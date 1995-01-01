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    Sky Sports: «Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов и двух игроков

    «Барселона» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара. Об этом сообщает немецкий Sky Sport.

    Испанский клуб предложил «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков на выбор. Французы могут выбрать двух футболистов из шести: Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нельсон Семеду, Малком и еще один игрок, чье имя пока неизвестно.

    Сообщается, что Коутиньо и Ракитич не хотят переходить в «ПСЖ» сейчас.

    Sky Sport утверждает, что последнее предложение «Барселоны» было 40 миллионов евро плюс два игрока. «ПСЖ» отказался от него.

    • На прошлой неделе главный тренер парижан Томас Тухель подтвердил информацию том, что игрок хочет покинуть клуб.
    • Спортивный директор парижан не исключил, что игрок уйдет из клуба, и сказал, что это «вопрос денег».
    • Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3751

      la verdad 16 минут назад

      Конечно, отдавать Семеду, одного из лучших в прошлом сезоне, техничного и грамотного защитника - это полный идиотизм.

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      Рейтинг: +5907

      ivanthebest 31 минуту назад

      Не стоит он таких трат... До первой встречи с условным Эриком Дайером в ЛЧ и опять на 3-4 месяца сляжет.

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