Sky Sports: «Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов и двух игроков

«Барселона» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара. Об этом сообщает немецкий Sky Sport.

Испанский клуб предложил «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков на выбор. Французы могут выбрать двух футболистов из шести: Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нельсон Семеду, Малком и еще один игрок, чье имя пока неизвестно.

Сообщается, что Коутиньо и Ракитич не хотят переходить в «ПСЖ» сейчас.

Sky Sport утверждает, что последнее предложение «Барселоны» было 40 миллионов евро плюс два игрока. «ПСЖ» отказался от него.