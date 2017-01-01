Тухель: «Знал о желании Неймара уйти из «ПСЖ» еще до Кубка Америки»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о ситуации с бразильским нападающим Неймаром.

«Конечно, я недоволен, если футболист приезжает в клуб с опозданием. Но между мной и Неймаром нет никаких недомолвок. Сейчас это вопрос игрока и клуба. О его желании уйти я знал еще до Кубка Америки. Будущее без Неймара? Я готов ко всему. Мы должны проявлять гибкость. Я спокоен, это дело клуба, в которое я не вмешиваюсь», – сказал Тухель.