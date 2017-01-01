Тухель: «Знал о желании Неймара уйти из «ПСЖ» еще до Кубка Америки»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о ситуации с бразильским нападающим Неймаром.
«Конечно, я недоволен, если футболист приезжает в клуб с опозданием. Но между мной и Неймаром нет никаких недомолвок. Сейчас это вопрос игрока и клуба. О его желании уйти я знал еще до Кубка Америки. Будущее без Неймара? Я готов ко всему. Мы должны проявлять гибкость. Я спокоен, это дело клуба, в которое я не вмешиваюсь», – сказал Тухель.
- Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- Этим летом 27-летний бразилец рассчитывает вернуться в «Барселону», однако пока каталонцы не договорились с парижанами о трансфере.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.