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    Тухель: «Знал о желании Неймара уйти из «ПСЖ» еще до Кубка Америки»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мыслями о ситуации с бразильским нападающим Неймаром.

    «Конечно, я недоволен, если футболист приезжает в клуб с опозданием. Но между мной и Неймаром нет никаких недомолвок. Сейчас это вопрос игрока и клуба. О его желании уйти я знал еще до Кубка Америки. Будущее без Неймара? Я готов ко всему. Мы должны проявлять гибкость. Я спокоен, это дело клуба, в которое я не вмешиваюсь», – сказал Тухель.

    • Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • Этим летом 27-летний бразилец рассчитывает вернуться в «Барселону», однако пока каталонцы не договорились с парижанами о трансфере.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: RMC Sport

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