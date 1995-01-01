МКЧ. «Тоттенхэм» победил «Ювентус» благодаря голу Кейна на 93 минуте

«Тоттенхэм» вырвал победу над «Ювентусом» в матче международного кубка чемпионов.

Решающий мяч на третьей добавленной минуте забил нападающий лондонцев Гарри Кейн.

В составе туринской команды отличились форварда Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду.

В следующей игре «Ювентус» 24 июля встретится с «Интером», а «Тоттенхэм» 25-го – с «Манчестер Юнайтед».

Международный кубок чемпионов

Ювентус (Турин, Италия) – Тоттенхэм (Лондон, Англия) – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ламела, 30; 1:1 – Игуаин, 56; 2:1 – Роналду, 60; 2:2 – Моура, 65; 2:3 – Кейн, 90+3.