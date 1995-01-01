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    МКЧ. «Тоттенхэм» победил «Ювентус» благодаря голу Кейна на 93 минуте

    «Тоттенхэм» вырвал победу над «Ювентусом» в матче международного кубка чемпионов.

    Решающий мяч на третьей добавленной минуте забил нападающий лондонцев Гарри Кейн.

    В составе туринской команды отличились форварда Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду.

    В следующей игре «Ювентус» 24 июля встретится с «Интером», а «Тоттенхэм» 25-го – с «Манчестер Юнайтед».

    Международный кубок чемпионов

    Ювентус (Турин, Италия) – Тоттенхэм (Лондон, Англия) – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ламела, 30; 1:1 – Игуаин, 56; 2:1 – Роналду, 60; 2:2 – Моура, 65; 2:3 – Кейн, 90+3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3009

      dinar7777dinar 1 час назад

      отличное начало для сарри)))))))))

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      Рейтинг: +1058

      Dizayner > dinar7777dinar 1 час назад

      о, ты уже очистил от соплей свой монитор умник?))

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