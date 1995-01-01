Стюард «Ростов Арены»: «Фанаты «Спартака» как обычно пронесли файеры, петарды. И удивляются, чего это их бьют»

Сотрудник «Ростов Арены» рассказал об инциденте с болельщиками «Спартака», который случился после игры второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

После завершения матча стюарды в течение получаса не пускали фанатов москвичей к выходу со стадиона. Поклонники стали возмущаться, в результате чего вмешался ОМОН, применив дубинки.

«Я работаю стюардом и таких зверей, как болельщиков «Спартака» и «Ростова» сегодня, я давно не видел. Все выбежать хотели и начали пинать ногами стюардов.

«Спартак» как обычно пронес файеры, петарды. И удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на шмоне, так как они часто массово проносят», – сказал стюард.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением по поводу произошедшего, выразив возмущение действиями сотрудников ростовской арены и правоохранительных органов.