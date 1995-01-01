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    Стюард «Ростов Арены»: «Фанаты «Спартака» как обычно пронесли файеры, петарды. И удивляются, чего это их бьют»

    Сотрудник «Ростов Арены» рассказал об инциденте с болельщиками «Спартака», который случился после игры второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

    После завершения матча стюарды в течение получаса не пускали фанатов москвичей к выходу со стадиона. Поклонники стали возмущаться, в результате чего вмешался ОМОН, применив дубинки.

    «Я работаю стюардом и таких зверей, как болельщиков «Спартака» и «Ростова» сегодня, я давно не видел. Все выбежать хотели и начали пинать ногами стюардов.

    «Спартак» как обычно пронес файеры, петарды. И удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на шмоне, так как они часто массово проносят», – сказал стюард.

    Ранее «Спартак» выступил с заявлением по поводу произошедшего, выразив возмущение действиями сотрудников ростовской арены и правоохранительных органов.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +617

      spam2009 12 минут назад

      А чего же они смогли их как обычно пронести, не хочешь задаться вопросом клоун.

      0
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      Рейтинг: +5923

      Asbjorn 16 минут назад

      не удивлюсь,что после таких слов стюардам начнет на секторах прилетать,не будет у нас как в англии,не такой менталитет,,фанаты не хотят тупо сидеть на месте,да и в фаершоу нет ничего плохого,как по мне,на поле лишь бы не кидали,реформу провели,а менталитет людей из органов не поменялся,хотите что бы было по европейски,относитесь к людям соответственно

      0
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      Рейтинг: -774

      Январь 59 39 минут назад

      Одно дело проносить файер, другое дело его использовать. Это сравнимо с пистолетом-в кобуре, или ты стреляешь. Не путайте разные вещи. Тот факт , что болельщики Спартака и фанаты клуба-фратрия это разные понятия и разные люди совершенно не требует доказательств.

      0
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      Рейтинг: +3938

      Спартач80 53 минуты назад

      Ну давайте за петарду на Открывашке,вобьём в землю всех ростовских болел,я правильно понял?

      1
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      Рейтинг: -774

      Январь 59 > Спартач80 37 минут назад

      Ну сначала они должны взорвать петарду, а потом вы вправе и высказать свои предъявы.

      1
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      Рейтинг: +11766

      Супервайзер 1 час назад

      Стюард на суд Линча нарывается.))

      0
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      Рейтинг: +547

      serhio80 1 час назад

      Да ни *** ты не работаешь) стадион новый, увешан камерами, а вы как привыкли колхозному олимпу, так и жуете сопли

      1
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      Рейтинг: +1499

      JTherry 1 час назад

      за пронос файеров и петард несут ответственность как раз стюарды, так что не надо перекладывать свои ошибки на плечи болельщиков...

      3
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      Рейтинг: +10050

      slavutiq70 1 час назад

      Во первых стюардов не кто не пинал(видео в студию),,,,а во вторых что за пронос фаера нужно пинать ????

      2
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      Рейтинг: +242

      dik_fransis > slavutiq70 1 час назад

      а что их можно проносить???

      1
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      Рейтинг: +9011

      vm777 > dik_fransis 1 час назад

      А там разве сказано, что их можно проносить? Задан вопрос, почему за пронос фаеров бьют людей. Или что, если вы попробуете пронести, что-то запрещенное на стадион или ещё куда-то, то у сотрудников правоохранительных органов будет повод вас бить?

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