«Тоттенхэм» может в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена

«Тоттенхэм» хочет сохранить в составе полузащитника Кристиана Эриксена.
Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб намерен предложить футболисту новый контракт, по условиям которого его зарплата вырастет в 2,5 раза – с 80 до 200 тысяч фунтов в неделю (с 4,6 до 11,5 миллиона евро в год).
- Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом и датчанин пока отказывается его продлевать.
- За ситуацией следят «Реал», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер».
- В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.