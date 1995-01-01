«Тоттенхэм» может в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена

«Тоттенхэм» хочет сохранить в составе полузащитника Кристиана Эриксена.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб намерен предложить футболисту новый контракт, по условиям которого его зарплата вырастет в 2,5 раза – с 80 до 200 тысяч фунтов в неделю (с 4,6 до 11,5 миллиона евро в год).