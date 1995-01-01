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    «Тоттенхэм» может в 2,5 раза увеличить зарплату Эриксена

    «Тоттенхэм» хочет сохранить в составе полузащитника Кристиана Эриксена.

    Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб намерен предложить футболисту новый контракт, по условиям которого его зарплата вырастет в 2,5 раза – с 80 до 200 тысяч фунтов в неделю (с 4,6 до 11,5 миллиона евро в год).

    • Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом и датчанин пока отказывается его продлевать.
    • За ситуацией следят «Реал», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер».
    • В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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