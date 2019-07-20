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    РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив гол на 91-й минуте

    «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 2-го тура РПЛ – 2:2. Голы в составе ростовчан забил полузащитники Хорен Байрамян и Александр Зуев. В составе москвичей – форвард Луис Адриано и защитник Георгий Джикия.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Байрамян, 23; 1:1 – Адриано (с пенальти), 25; 1:2 – Джикия, 66; 2:2 – Зуев, 90+1.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Норманн, Байрамян (Зуев, 57), Еременко, Попов (Саплинов, 81), Ионов (Гацкан, 88), Шомуродов.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 16), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Ташаев, 87), Фернандо, Адриано, Понсе (Мелкадзе, 67).

    Предупреждения: Зуев, 60; Еременко, 64 – Мелкадзе, 73; Бакаев, 84; Фернандо, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?

    Источник: «Бомбардир»

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    20.07.2019 23:27
    Комментарии184
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      Рейтинг: +1233

      Axe111 1 минуту назад

      Как обычно,с игры ниче не может этот спартак,нелепое смешное пенальти,ужас просто

      0
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      Рейтинг: -68

      Вальдемар IV 11 минут назад

      ответка за сочи в конце легко пришло легко ушло

      0
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      Рейтинг: +20

      arc-cat 26 минут назад

      Москве и спб конец...
      надо их брать тепленькими...)))
      Главное, чтобы деньжат хватило)))

      0
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      Рейтинг: +784

      Томик 35 минут назад

      Короче , все порванные хрюканы, сепаратисты и человек, позорящий своими постами название клуба "Ростов", отвечать Вам более у меня интереса нет. Минуса ставить не буду - некому. Пока!

      0
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      Рейтинг: +2421

      RotBerg 40 минут назад

      Жалко Кононова. В такое Г вляпался хороший мужик. Сожрут его в секте кабинетной.

      3
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      Рейтинг: +513

      serhio80 > RotBerg 34 минуты назад

      в гавно вляпался ты, когда за мешок болеть начал) да и в нике у тебя ошибка в одной букве)

      0
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      Рейтинг: -68

      Вальдемар IV > RotBerg 10 минут назад

      у кононова после краснодар вообще деградация идет вроде после стажировки в челси казалось в европу пойдет в итоге середняков начал принимать

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      Рейтинг: +10

      ussr064 47 минут назад

      Да уж,,,,игры как не было так и нет,,,,,Кононов медленно но верно делает Спартака крепкого середняка,,,,,если не уберут это чудо то будем с 5-8 место,,,,

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      Рейтинг: +4004

      Persona_non_Grata > ussr064 44 минуты назад

      Ты первый тайм смотрел ?

      1
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      Рейтинг: +29

      МоRo > Persona_non_Grata 6 минут назад

      Ты прав, спортак был на себя не похож - как будто Урал играл в красных футболках

      0
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      Рейтинг: +1217

      kazak161 50 минут назад

      Все я спать!Спокойной ночи Ростов-на-Дону!

      3
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      Рейтинг: +35723

      ROSTOV SUPER 53 минуты назад

      Подводя итог можно сказать , середина второго тура и нет ни одной команды , которую так тянули бы за уши к очкам судьи , как Спартак ! Бодрое начало !

      11
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      Рейтинг: +900

      knikos > ROSTOV SUPER 49 минут назад

      Спамовский фан: " Хочу такого же ( судейского ) продолжения !!! "

      5
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      Рейтинг: +20

      arc-cat 53 минуты назад

      )

      0
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      Рейтинг: +86

      aviator117 54 минуты назад

      Шмурнов, а где Вы забыли Черданцева? На пару вы бы круче спели комментаторскую Спартаковскую песню.

      6
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