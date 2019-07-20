РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив гол на 91-й минуте

Как обычно,с игры ниче не может этот спартак,нелепое смешное пенальти,ужас просто
«Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 2-го тура РПЛ – 2:2. Голы в составе ростовчан забил полузащитники Хорен Байрамян и Александр Зуев. В составе москвичей – форвард Луис Адриано и защитник Георгий Джикия.
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Байрамян, 23; 1:1 – Адриано (с пенальти), 25; 1:2 – Джикия, 66; 2:2 – Зуев, 90+1.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Норманн, Байрамян (Зуев, 57), Еременко, Попов (Саплинов, 81), Ионов (Гацкан, 88), Шомуродов.
«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 16), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Ташаев, 87), Фернандо, Адриано, Понсе (Мелкадзе, 67).
Предупреждения: Зуев, 60; Еременко, 64 – Мелкадзе, 73; Бакаев, 84; Фернандо, 88.
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