Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал информацию о переговорах с «Манчестер Юнайтед» по трансфере форварда Ромелу Лукаку.
«Вы знаете, что я думаю о нем. Я уже об этом говорил. Некорректно говорить о нем, потому что он игрок «Юнайтед». И я думаю, это некорректно даже по отношению к моим игрокам. С одной стороны, есть моя надежда, с другой – мы посмотрим, что может сделать клуб», – сказал Конте.
- 11 июня итальянский Sky Sport сообщил о том, что «Интер» согласовал условия контракта с Лукаку и начал официальные переговоры с «МЮ».
- Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
- В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи.