Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал информацию о переговорах с «Манчестер Юнайтед» по трансфере форварда Ромелу Лукаку.

«Вы знаете, что я думаю о нем. Я уже об этом говорил. Некорректно говорить о нем, потому что он игрок «Юнайтед». И я думаю, это некорректно даже по отношению к моим игрокам. С одной стороны, есть моя надежда, с другой – мы посмотрим, что может сделать клуб», – сказал Конте.