Sky Sport: «Интер» начал официальные переговоры с «МЮ» по Лукаку. За игрока требуют 75 миллионов

Представители «Интера» прилетели в Англию и провели переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает итальянский Sky Sport.
Переговоры между клубами официально начались. «Интер» сообщил, что хочет арендовать футболиста на два года с обязательным выкупом за 70 миллионов евро. «МЮ» потребовал 75 миллионов фунтов стерлингов за игрока.
- Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
- В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи.