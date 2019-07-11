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    Sky Sport: «Интер» начал официальные переговоры с «МЮ» по Лукаку. За игрока требуют 75 миллионов

    Представители «Интера» прилетели в Англию и провели переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает итальянский Sky Sport.

    Переговоры между клубами официально начались. «Интер» сообщил, что хочет арендовать футболиста на два года с обязательным выкупом за 70 миллионов евро. «МЮ» потребовал 75 миллионов фунтов стерлингов за игрока.

    • Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он перешел в клуб из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов стерлингов.
    • В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: Sky Sport

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    11.07.2019 22:36
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