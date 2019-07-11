Sky Sport: «Интер» начал официальные переговоры с «МЮ» по Лукаку. За игрока требуют 75 миллионов

Представители «Интера» прилетели в Англию и провели переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает итальянский Sky Sport.

Переговоры между клубами официально начались. «Интер» сообщил, что хочет арендовать футболиста на два года с обязательным выкупом за 70 миллионов евро. «МЮ» потребовал 75 миллионов фунтов стерлингов за игрока.