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    Трезеге перейдет в «Астон Виллу» за 12 миллионов. Игроком интересовался «Зенит»

    Полузащитник «Камыспаша» Трезеге продолжит карьеру в «Астон Вилле».

    По информации Fanatik, турецкий и английский клубы согласовали трансфер 24-летнего игрока за 12 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что с египтянином ведет переговоры «Зенит».

    • Трезеге перешел в «Касымпаша» из «Андерлехта» летом 2017 года на правах аренды за 500 тысяч евро. Через год стамбульцы выкупили его за 2 миллиона.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел на клубном уровне 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Распространяется в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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