Трезеге перейдет в «Астон Виллу» за 12 миллионов. Игроком интересовался «Зенит»

Полузащитник «Камыспаша» Трезеге продолжит карьеру в «Астон Вилле».
По информации Fanatik, турецкий и английский клубы согласовали трансфер 24-летнего игрока за 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что с египтянином ведет переговоры «Зенит».
- Трезеге перешел в «Касымпаша» из «Андерлехта» летом 2017 года на правах аренды за 500 тысяч евро. Через год стамбульцы выкупили его за 2 миллиона.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел на клубном уровне 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал 10 результативных передач.
Источник: Fanatik
Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Распространяется в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.