Betting Insider: «Зенит» ведет переговоры о покупке Трезеге. «Касымпаша» хочет за игрока 10 миллионов

Лет 10-15 назад эта новость звучала бы приятно.
«Зенит» может купить полузащитника «Касымпаши» Трезеге, сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Представители 24-летнего игрока пытаются убедить петербуржцев, что он нужен клубу. Трансфер будет вести российский агент Шандор Варга. Он занимался переходом в «Зенит» из «Шахтера» защитника Ярослава Ракицкого в январе этого года.
«Касымпаша» просит за египтянина не менее 10 миллионов евро.
- Трезеге перешел в турецкий клуб из «Андерлехта» летом 2017 года на правах аренды за 500 тысяч евро. Через год «Касымпаша» выкупил его за 2 миллиона.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел на клубном уровне 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал 10 результативных передач.
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