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    Betting Insider: «Зенит» ведет переговоры о покупке Трезеге. «Касымпаша» хочет за игрока 10 миллионов

    «Зенит» может купить полузащитника «Касымпаши» Трезеге, сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    Представители 24-летнего игрока пытаются убедить петербуржцев, что он нужен клубу. Трансфер будет вести российский агент Шандор Варга. Он занимался переходом в «Зенит» из «Шахтера» защитника Ярослава Ракицкого в январе этого года.

    «Касымпаша» просит за египтянина не менее 10 миллионов евро.

    • Трезеге перешел в турецкий клуб из «Андерлехта» летом 2017 года на правах аренды за 500 тысяч евро. Через год «Касымпаша» выкупил его за 2 миллиона.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел на клубном уровне 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1527

      Леха из Твери 25 минут назад

      Лет 10-15 назад эта новость звучала бы приятно.

      0
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      Рейтинг: +9999

      Garrincha58 55 минут назад

      No comment

      0
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      Рейтинг: +461

      jet andy 55 минут назад

      Не надо нам Махмудов, у нас уже Магомед есть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +679

      Борат > jet andy 33 минуты назад

      курс на махмудов взял москвабадский спартак)))
      гулиев, бакаев, резиуан и т.д.

      гы-гы

      0
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      Рейтинг: +441

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, статистика норм, по сравнению с теми, кого сватают в Зенит

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