Betting Insider: «Зенит» ведет переговоры о покупке Трезеге. «Касымпаша» хочет за игрока 10 миллионов

«Зенит» может купить полузащитника «Касымпаши» Трезеге, сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Представители 24-летнего игрока пытаются убедить петербуржцев, что он нужен клубу. Трансфер будет вести российский агент Шандор Варга. Он занимался переходом в «Зенит» из «Шахтера» защитника Ярослава Ракицкого в январе этого года.

«Касымпаша» просит за египтянина не менее 10 миллионов евро.