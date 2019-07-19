Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Диего Коста может перейти в «Фенербахче»

    «Фенербахче» хочет купить у «Атлетико» нападающего Диего Косту, сообщает AS.

    По информации источника, турецкий клуб уже сделал запрос о возможности аренды 30-летнего футболиста.

    Вариант с полноценным трансфером «Фенербахче» не рассматривает из-за высокой зарплаты испанца – 7,5 миллиона евро в год.

    • В прошлом сезоне Коста сыграл 21 матч в составе «Атлетико», забил пять мячей и сделал три голевые передачи.
    • Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Эвертона» и «Фламенго».

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79069
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72604
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru