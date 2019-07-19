Диего Коста может перейти в «Фенербахче»

«Фенербахче» хочет купить у «Атлетико» нападающего Диего Косту, сообщает AS.
По информации источника, турецкий клуб уже сделал запрос о возможности аренды 30-летнего футболиста.
Вариант с полноценным трансфером «Фенербахче» не рассматривает из-за высокой зарплаты испанца – 7,5 миллиона евро в год.
- В прошлом сезоне Коста сыграл 21 матч в составе «Атлетико», забил пять мячей и сделал три голевые передачи.
- Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Эвертона» и «Фламенго».