Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Зе Луиш в ворота «Бетиса» забил дебютный гол за «Порту»

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Порту» и «Бетисом». К 79 минуте на табло счет 1:1.

    Испанцы забили на 13 минуте, но на 31-й португальцы отыгрались. Дебютный гол за команду забил нападающий Зе Луиш, перешедший из «Спартака».

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • В составе красно-белых футболист выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2761

      Yev 7 минут назад

      Поздравляю Зе, и желаю ему удачи в Португалии!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72554
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru