Зе Луиш в ворота «Бетиса» забил дебютный гол за «Порту»

Поздравляю Зе, и желаю ему удачи в Португалии!
В эти минуты проходит товарищеский матч между «Порту» и «Бетисом». К 79 минуте на табло счет 1:1.
Испанцы забили на 13 минуте, но на 31-й португальцы отыгрались. Дебютный гол за команду забил нападающий Зе Луиш, перешедший из «Спартака».
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
- В составе красно-белых футболист выиграл РПЛ и Суперкубок России.