Зе Луиш в ворота «Бетиса» забил дебютный гол за «Порту»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Порту» и «Бетисом». К 79 минуте на табло счет 1:1.

Испанцы забили на 13 минуте, но на 31-й португальцы отыгрались. Дебютный гол за команду забил нападающий Зе Луиш, перешедший из «Спартака».