The Times: «Манчестер Юнайтед» запросил у «Интера» за Лукаку 80 миллионов

«Интер» продолжает вести работу над трансфером нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Итальянцы предложили за футболиста 75 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Times.

Эта сумма не устраивает англичан – они хотят на 5 миллионов больше. Что касается личного контракта Лукаку, то «Интер» готов платить ему более 8 миллионов в год.