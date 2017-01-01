The Times: «Манчестер Юнайтед» запросил у «Интера» за Лукаку 80 миллионов

«Интер» продолжает вести работу над трансфером нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Итальянцы предложили за футболиста 75 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Times.
Эта сумма не устраивает англичан – они хотят на 5 миллионов больше. Что касается личного контракта Лукаку, то «Интер» готов платить ему более 8 миллионов в год.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Юнайтед» 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
- «МЮ» купил футболиста у «Эвертона» в 2017 году за 85 миллионов евро.
- «Интер» начнет сезон под руководством нового главного тренера Антонио Конте.