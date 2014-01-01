Sky Sports: «Интер» готов платить Лукаку более 8 миллионов в год. Миланцы предложили за игрока 63 миллиона

Для интера вполне неплохое усиление. Лукаку хороший нападающий, это факт, но его нужно правильно использовать, потому что у него есть ярко выраженные сильные стороны( естественно игра на втором этаже и продавливание оппонентов, таранный форвард), но есть и минусы, он медленный, неповоротливый. в штрафной явно танцевать с мячом не будет. В эвертоне играл шикарно и гол в двух матчах имел.
«Интер» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере нападающего Ромелу Лукаку.
По информации Sky Sports, миланцы предложили за 26-летнего игрока 63 миллиона фунтов стерлингов (70 миллионов евро) плюс бонусы. «МЮ» хочет получить за бельгийца не менее 79 миллионов фунтов (около 88 миллионов евро).
Самому Лукаку «Интер» предложит пятилетний контракт на общую сумму 41 миллион фунтов (45 миллионов евро).
- В прошлом сезоне форвард провел за «Юнайтед» 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
- «МЮ» купил футболиста у «Эвертона» в 2017 году за 85 миллионов евро.