Sky Sports: «Интер» готов платить Лукаку более 8 миллионов в год. Миланцы предложили за игрока 63 миллиона

«Интер» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере нападающего Ромелу Лукаку.

По информации Sky Sports, миланцы предложили за 26-летнего игрока 63 миллиона фунтов стерлингов (70 миллионов евро) плюс бонусы. «МЮ» хочет получить за бельгийца не менее 79 миллионов фунтов (около 88 миллионов евро).

Самому Лукаку «Интер» предложит пятилетний контракт на общую сумму 41 миллион фунтов (45 миллионов евро).