«Ростов» – о переговорах «Арсенала» с Мирзовым: «Это не красит туляков и Резиуана. Оставляем за собой право обратиться в РФС»

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова, который заявил, что туляки вели переговоры с экс-полузащитником ростовчан Резиуаном Мирзовым.

В четверг, 19 июля, 26-летний футболист перешел из «Ростова» в «Спартак». В прошлом сезоне хавбек выступал в «Арсенале» на правах аренды.

«Клуб ознакомился с интервью спортивного директора ФК «Арсенал» Андрея Рудакова. Оно вызвало у нас недоумение, так как в нем функционер с сожалением говорит о том, что Мирзов выбрал «Спартак», а не «Арсенал», несмотря на договорeнности между тульским клубом и самим игроком.

Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьeзные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и «Арсеналом» у данного игрока был действующий контракт с «Ростовом».

При этом «Ростов» не давал согласия «Арсеналу» на переговоры с Мирзовым. В связи с этим ФК «Ростов» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 регламента РФС по статусам переходов – клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом»).

Этот поступок не красит «Арсенал» и Резиуана Мирзова», – говорится в заявлении ростовчан.