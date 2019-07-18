Спортивный директор «Арсенала»: «Обо всем договорились с Мирзовым. Но несколько дней назад он резко изменил позицию»

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал трансфер полузащитника Реизуана Мирзова в «Спартак».

«Резиуан Мирзов провел в Туле хороший сезон. В очередной раз отмечаем, что из «Арсенала» игрок получил вызов в сборную России. Это не первый и не второй случай, что говорит о системности нашей работы. Как известно, Мирзов находился у нас в аренде, поэтому после окончания чемпионата он вернулся в свой клуб.

В межсезонье футболист сам выказывал заинтересованность в том, чтобы продолжить карьеру в Туле: чуть ли не каждый день звонил партнерам по команде, главному тренеру. Наш клуб тоже был готов продолжить работу с Резиуаном. Обо всем договорились. Однако буквально несколько дней назад он почему-то резко изменил позицию. Это его жизнь, его право и его выбор. Мы же в своей трансферной политике всегда исходим из желания футболиста выступать за «Арсенал» и приносить пользу команде.

Кроме того, не имеем ни возможностей, ни намерения участвовать в гонке зарплат и стоимости игроков. Поэтому здесь наши пути с Резиуаном расходятся, желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Контракт с Мирзовым рассчитан на три года.

В сезоне-2018/19 он выступал в аренде в тульском «Арсенале», за который сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

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