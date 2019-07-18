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    Спортивный директор «Арсенала»: «Обо всем договорились с Мирзовым. Но несколько дней назад он резко изменил позицию»

    Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал трансфер полузащитника Реизуана Мирзова в «Спартак».

    «Резиуан Мирзов провел в Туле хороший сезон. В очередной раз отмечаем, что из «Арсенала» игрок получил вызов в сборную России. Это не первый и не второй случай, что говорит о системности нашей работы. Как известно, Мирзов находился у нас в аренде, поэтому после окончания чемпионата он вернулся в свой клуб.

    В межсезонье футболист сам выказывал заинтересованность в том, чтобы продолжить карьеру в Туле: чуть ли не каждый день звонил партнерам по команде, главному тренеру. Наш клуб тоже был готов продолжить работу с Резиуаном. Обо всем договорились. Однако буквально несколько дней назад он почему-то резко изменил позицию. Это его жизнь, его право и его выбор. Мы же в своей трансферной политике всегда исходим из желания футболиста выступать за «Арсенал» и приносить пользу команде.

    Кроме того, не имеем ни возможностей, ни намерения участвовать в гонке зарплат и стоимости игроков. Поэтому здесь наши пути с Резиуаном расходятся, желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

    • Контракт с Мирзовым рассчитан на три года.
    • В сезоне-2018/19 он выступал в аренде в тульском «Арсенале», за который сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

    Мирзов – важная покупка для «Спартака». Его долго просил Кононов

    Источник: «Чемпионат»

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    18.07.2019 22:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      borellion 1 минуту назад

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      0
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      Рейтинг: +7202

      vka1970 1 час назад

      Достойно.
      В позу вставать не стали, хотя могли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +359

      Elisey13 1 час назад

      Мани мани мани, вот что решает! И сразу великий клуб )))

      1
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      Рейтинг: +627

      Genz 1 час назад

      Сказочник. Какая может быть Тула , если миллион Европе зарплата в Спартаке

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