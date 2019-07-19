Семин – о Шюррле: «Когда увижу игрока на тренировке, только тогда я смогу что-то сказать»

Прав шПалыч, какой смысл комментировать слухи.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, что железнодорожники заинтересованы в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что немец может перейти в «Локомотив» или «Спартак».
Агент 28-летнего футболиста подтвердил, что они ведут переговоры с некоторыми российскими клубами.
«Когда я увижу игрока на тренировке, только тогда я смогу что-то сказать.
Сейчас ходит очень много информации. Посчитайте сколько игроков с нового года нам сватают. Мне что, все это комментировать? Это пустое дело», – сказал Семин.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».
- Форвард провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.
- На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Он – чемпион мира 2014 года.