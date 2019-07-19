Семин – о Шюррле: «Когда увижу игрока на тренировке, только тогда я смогу что-то сказать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, что железнодорожники заинтересованы в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что немец может перейти в «Локомотив» или «Спартак».

Агент 28-летнего футболиста подтвердил, что они ведут переговоры с некоторыми российскими клубами.

«Когда я увижу игрока на тренировке, только тогда я смогу что-то сказать.

Сейчас ходит очень много информации. Посчитайте сколько игроков с нового года нам сватают. Мне что, все это комментировать? Это пустое дело», – сказал Семин.