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    Семин – о Шюррле: «Когда увижу игрока на тренировке, только тогда я смогу что-то сказать»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию, что железнодорожники заинтересованы в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

    Ранее «Чемпионат» сообщил, что немец может перейти в «Локомотив» или «Спартак».

    Агент 28-летнего футболиста подтвердил, что они ведут переговоры с некоторыми российскими клубами.

    «Когда я увижу игрока на тренировке, только тогда я смогу что-то сказать.

    Сейчас ходит очень много информации. Посчитайте сколько игроков с нового года нам сватают. Мне что, все это комментировать? Это пустое дело», – сказал Семин.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».
    • Форвард провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.
    • На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Он – чемпион мира 2014 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6995

      parevg 39 минут назад

      Прав шПалыч, какой смысл комментировать слухи.

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