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    Де Лигт: «Я всегда испытывал хорошие чувства к «Ювентусу» и всегда был его поклонником»

    Новичок «Ювентуса» Матейс де Лигт поделился эмоциями от трансфера в итальянский клуб.

    Вчера защитник перешел в туринскую команду из «Аякса», подписав пятилетний контракт. Сумма сделки с учетом бонусов составила 85,5 миллиона евро.

    «После финала Лиги наций я уже был уверен, что хочу перейти в «Ювентус». Это было большим комплиментом, когда Криштиану Роналду попросил меня присоединиться к нему, но не имело никакого значения.

    Я приехал сюда, потому что Италия – одна из самых традиционных стран для защитников. «Ювентус» – отличный шаг вперед для меня.

    Я разговаривал с Маурицио Сарри по телефону, прежде чем перейти, чтобы просто узнать друг друга. Он был одной из причин, по которой я хотел перебраться в Турин. Я слышал много хорошего о нем, и мне нравится его футбольная философия и то, как он готовит свою защиту.

    Моя фотография в футболке «Ювентуса» была сделана, когда мне было лет шесть или семь. Тогда Фабио Каннаваро был защитником, который вызывал у меня восхищение. Я всегда испытывал хорошие чувства к «Ювентусу» и всегда был его поклонником», – сказал де Лигт.

    Источник: Goal

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +494

      Дима Цэ 33 минуты назад

      Юве, старушечка... Как к этому клубу относиться негативно? Такая история, легенды...

      1
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      Рейтинг: +178

      trudovik 47 минут назад

      С детства за юве, отвечаю!!!

      1
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      Рейтинг: +1054

      Dizayner 51 минуту назад

      кто бы сомневался))

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