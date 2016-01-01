Де Лигт: «Я всегда испытывал хорошие чувства к «Ювентусу» и всегда был его поклонником»

Новичок «Ювентуса» Матейс де Лигт поделился эмоциями от трансфера в итальянский клуб.

Вчера защитник перешел в туринскую команду из «Аякса», подписав пятилетний контракт. Сумма сделки с учетом бонусов составила 85,5 миллиона евро.

«После финала Лиги наций я уже был уверен, что хочу перейти в «Ювентус». Это было большим комплиментом, когда Криштиану Роналду попросил меня присоединиться к нему, но не имело никакого значения.

Я приехал сюда, потому что Италия – одна из самых традиционных стран для защитников. «Ювентус» – отличный шаг вперед для меня.

Я разговаривал с Маурицио Сарри по телефону, прежде чем перейти, чтобы просто узнать друг друга. Он был одной из причин, по которой я хотел перебраться в Турин. Я слышал много хорошего о нем, и мне нравится его футбольная философия и то, как он готовит свою защиту.

Моя фотография в футболке «Ювентуса» была сделана, когда мне было лет шесть или семь. Тогда Фабио Каннаваро был защитником, который вызывал у меня восхищение. Я всегда испытывал хорошие чувства к «Ювентусу» и всегда был его поклонником», – сказал де Лигт.