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    Цорн – о трансфере Мирзова: «Он усилит позицию левого вингера. Добавит разнообразия и мощи в атаке»

    Томас Цорн, генеральный директор «Спартака», прокомментировал трансфер полузащитника Резиуана Мирзова из «Ростова».

    «В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом. Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле.

    С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в «Арсенале» Мирзов играл вместе Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке.

    Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака», – приводит слова Цорна пресс-служба клуба в своем телеграм-канале.

    • Контракт с Мирзовым рассчитан на три года.
    • В сезоне-2018/19 он выступал в аренде в тульском «Арсенале», за который сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

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    Источник: Пресс-служба «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2209

      paracetamol 15 минут назад

      Хрюши! На Арсенал ровняйсь, смирно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4893

      Сильвербой 28 минут назад

      Звучит как издевательство!Над кем больше эти мрази, которые там рулят, больше издеваются над клубом или над его болельщиками!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2209

      paracetamol > Сильвербой 14 минут назад

      Стыдуха, это точно!

      0
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