Томас Цорн, генеральный директор «Спартака», прокомментировал трансфер полузащитника Резиуана Мирзова из «Ростова».

«В лице Резиуана Мирзова «Спартак» получил скоростного атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом. Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле.

С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в «Арсенале» Мирзов играл вместе Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке.

Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях «Спартака», – приводит слова Цорна пресс-служба клуба в своем телеграм-канале.

Контракт с Мирзовым рассчитан на три года.

В сезоне-2018/19 он выступал в аренде в тульском «Арсенале», за который сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

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