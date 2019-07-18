Sport24: Гацкан перейдет в «Крылья Советов». Он провел в «Ростове» 11 сезонов

Вчера говорили про Сочи. Получается, пол-Гацкана перейдёт в Крылья, а вторая половина - в Сочи.
По информации Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
Ранее ростовчане объявили, что 35-летний игрок покинет клуб после матча второго тура РПЛ со «Спартаком» (суббота, 20 июля).
- Молдаванин перешел в «Ростов» из «Рубина» в 2008 году.
- В составе донской команды Гацкан провел 314 игр, забил 24 гола, сделал 26 результативных передач, выиграл Кубок России и завоевал серебряные медали РПЛ.