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    Sport24: Гацкан перейдет в «Крылья Советов». Он провел в «Ростове» 11 сезонов

    По информации Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

    Ранее ростовчане объявили, что 35-летний игрок покинет клуб после матча второго тура РПЛ со «Спартаком» (суббота, 20 июля).

    • Молдаванин перешел в «Ростов» из «Рубина» в 2008 году.
    • В составе донской команды Гацкан провел 314 игр, забил 24 гола, сделал 26 результативных передач, выиграл Кубок России и завоевал серебряные медали РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +13409

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Вчера говорили про Сочи. Получается, пол-Гацкана перейдёт в Крылья, а вторая половина - в Сочи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1050

      алдан2014 39 минут назад

      В этом году крылья за еврокубки поборются

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13409

      DOCTOR PENALTY > алдан2014 2 минуты назад

      Тренер в Крыльях, конечно, сильный мотиватор, но состав вряд ли потянет на Европу. Только без обид.

      0
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