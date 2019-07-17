AS: «Барселона» потребует за Малкома 60 миллионов

«Барселона» готова продать этим летом вингера Малкома, сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб оценивает 22-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

Сам бразилец также хочет покинуть «Камп Ноу». Приоритетом он считает переезд в АПЛ.