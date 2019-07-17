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    AS: «Барселона» потребует за Малкома 60 миллионов

    «Барселона» готова продать этим летом вингера Малкома, сообщает AS.

    По информации источника, каталонский клуб оценивает 22-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

    Сам бразилец также хочет покинуть «Камп Ноу». Приоритетом он считает переезд в АПЛ.

    • Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
    • В дебютном сезоне игрок провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Ранее сообщалось о желании «Эвертона» купить Малкома за 35 миллионов евро и намерениях «Сент-Этьена» арендовать футболиста.

    Источник: AS

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6

      omnertunbe 20 минут назад

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://tiny.cc/oprese

      0
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      Рейтинг: +8123

      DeStar 46 минут назад

      А потом ржут с хамеса за 42 ))) за хамеса тогда 100 просить нужно)

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      Рейтинг: +166

      Shotlandets86 1 час назад

      Увели у Ромы, а теперь пристроить с наваром хотят. Только он на банке в цене потерял и 35 от Эвертона это итак очень щедро.

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      Рейтинг: +475

      de bruyne 1 час назад

      Зря..можно было с мозгами тренера найти такой состав

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      Рейтинг: +1031

      Derzkiy1 2 часа назад

      Он того стоит

      0
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      Рейтинг: +1045

      Dizayner 2 часа назад

      ага, поищите лохов))) сами такие, думаете другие тоже?

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      Рейтинг: +1599

      absent32 2 часа назад

      барса сначала деньги разбрасывает направо и налево, а потом свой шлак пытается сбагрить за баснословные деньги!!!

      2
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      Рейтинг: +1599

      absent32 2 часа назад

      за что???????????????????????????

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