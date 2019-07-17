AS: «Барселона» потребует за Малкома 60 миллионов

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://tiny.cc/oprese
«Барселона» готова продать этим летом вингера Малкома, сообщает AS.
По информации источника, каталонский клуб оценивает 22-летнего футболиста в 60 миллионов евро.
Сам бразилец также хочет покинуть «Камп Ноу». Приоритетом он считает переезд в АПЛ.
- Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
- В дебютном сезоне игрок провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Ранее сообщалось о желании «Эвертона» купить Малкома за 35 миллионов евро и намерениях «Сент-Этьена» арендовать футболиста.