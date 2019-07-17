Мертенс: «Я всегда буду любить Сарри. Странно видеть его в «Ювентусе», но у мен нет проблем с ним»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс высказался о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера «Ювентуса».

«Он тренировал меня три года. По-другому раскрыл для меня футбол, и мне это понравилось. Не думаю, что Криштиану Роналду нужно многому учиться, но «Юве» будет весело с ним [с Сарри].

Я всегда буду любить Сарри. Он тот, кто дал мне все. Странно видеть его в «Ювентусе», но у меня нет проблем с ним», – сказал Мертенс.

Сарри работал в «Наполи» с 2015 по 2018 год. Сезон-2018/19 он провел в «Челси».

Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.

Сарри идеально подходит «Ювентусу». Здесь у него все получится