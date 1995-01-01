Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал свой уход из клуба. 20 июля футболист проведет последний матч за ростовскую команду.

«Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе «Ростова». Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку и она очень помогала. Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу.

Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!», – сказал Гацкан.

По информации Sport24, Гацканом интересуется «Сочи». «Бизнес Online» сообщал о возможном трансфере в «Рубин».

Футболист выступает за «Ростов» с 2008 года. Он провел за клуб более 300 матчей.

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