BBC: Триппьер перейдет в «Атлетико» за 22 миллиона

Правый защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер близок к переходу в «Атлетико».
Как сообщает BBC, мадридцы заплатят за 28-летнего игрока 20 миллионов фунтов стерлингов (около 22 миллионов евро).
Этим летом «Атлетико» уже подписал центрального защитника Аугусто Фелипе из «Порту» и футболиста левого фланга обороны Ренана Лоди из «Атлетико Паранаэнсе».
- В сезоне-2018/19 Триппьер провел за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
- Контракт англичанина с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.