BBC: Триппьер перейдет в «Атлетико» за 22 миллиона

Правый защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер близок к переходу в «Атлетико».

Как сообщает BBC, мадридцы заплатят за 28-летнего игрока 20 миллионов фунтов стерлингов (около 22 миллионов евро).

Этим летом «Атлетико» уже подписал центрального защитника Аугусто Фелипе из «Порту» и футболиста левого фланга обороны Ренана Лоди из «Атлетико Паранаэнсе».