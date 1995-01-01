«Рубин» предлагал Глушакову однолетний контракт

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков этим летом мог перейти в «Рубин».

По информации «БИЗНЕС Online», казанский клуб предлагал бывшему футболисту сборной России однолетний контракт с окладом в размере 300 тысяч евро.

При этом руководство «Рубина» сомневалось в целесообразности предложения из-за сомнительной репутации Глушакова.