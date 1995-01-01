«Рубин» предлагал Глушакову однолетний контракт

ничего, у Кадырова и ориентацию поменяет, если нужно будет ........имею ввиду на поле
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков этим летом мог перейти в «Рубин».
По информации «БИЗНЕС Online», казанский клуб предлагал бывшему футболисту сборной России однолетний контракт с окладом в размере 300 тысяч евро.
При этом руководство «Рубина» сомневалось в целесообразности предложения из-за сомнительной репутации Глушакова.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года, сыграл 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
- 19 июня клуб расторг контракт с футболистом.
- 29 июня «Ахмат» объявил о подписании контракта с Глушаковым по схеме «1+1».
- 32-летний хавбек перешел в чеченский клуб из «Спартака» на правах свободного агента.