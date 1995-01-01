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    Sport.es: «Барселона» хочет продать Малкома

    «Барселона» намерена этим летом расстаться с вингером Малкомом, сообщает Sport.es.

    О решении руководства каталонского клуба уже проинформированы представители 22-летнего бразильца.

    «Барса» рассчитывает выгодно продать игрока, чтобы получить дополнительные средства на новые трансферы.

    • Год назад Малком перешел из «Бордо» в «Барселону» за 41 миллион евро.
    • В дебютном сезоне игрок провел 24 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Ранее сообщалось о желании «Эвертона» купить Малкома за 35 миллионов евро и намерениях «Сент-Этьена» арендовать футболиста.

    Источник: Sport.es

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