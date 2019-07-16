Де Лигт прилетел в Турин

Дурак . Да за бабками но карьере пи- зда .
«Ювентус» подтвердил прибытие в Турин защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Клуб в твиттере опубликовал ролик, на котором голландец спускается по трапу самолета.
Ожидается, что завтра 19-летний футболист пройдет медосмотр, после чего о его трансфере объявят официально.
Как сообщает Sky Sport Italia, сумма сделки составит 75 миллионов евро.
- Де Лигт – воспитанник «Аякса».
- За основную команду центрбек дебютировал в ноябре 2016 года.
- С тех пор игрок провел 117 матчей и забил 13 голов.
Де Лигт – талантище. Но его карьеру определяют деньги
HE'S HERE! Matthijs de Ligt arrives in Turin! pic.twitter.com/3AGkoQMKcN— JuventusFC (@juventusfcen) 16 июля 2019 г.