Де Лигт прилетел в Турин

«Ювентус» подтвердил прибытие в Турин защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Клуб в твиттере опубликовал ролик, на котором голландец спускается по трапу самолета.

Ожидается, что завтра 19-летний футболист пройдет медосмотр, после чего о его трансфере объявят официально.

Как сообщает Sky Sport Italia, сумма сделки составит 75 миллионов евро.

Де Лигт – воспитанник «Аякса».

За основную команду центрбек дебютировал в ноябре 2016 года.

С тех пор игрок провел 117 матчей и забил 13 голов.

Де Лигт – талантище. Но его карьеру определяют деньги