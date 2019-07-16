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    Де Лигт прилетел в Турин

    «Ювентус» подтвердил прибытие в Турин защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

    Клуб в твиттере опубликовал ролик, на котором голландец спускается по трапу самолета.

    Ожидается, что завтра 19-летний футболист пройдет медосмотр, после чего о его трансфере объявят официально.

    Как сообщает Sky Sport Italia, сумма сделки составит 75 миллионов евро.

    • Де Лигт – воспитанник «Аякса».
    • За основную команду центрбек дебютировал в ноябре 2016 года.
    • С тех пор игрок провел 117 матчей и забил 13 голов.

    Де Лигт – талантище. Но его карьеру определяют деньги

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    16.07.2019 23:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3023

      dinar7777dinar 18 минут назад

      Дурак . Да за бабками но карьере пи- зда .

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