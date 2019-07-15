Корреа может покинуть «Атлетико». На него претендуют четыре клуба

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

По информации источника, 24-летний аргентинец задумался об уходе из мадридского клуба, поскольку опасается, что не будет иметь стабильной игровой практики.

За ситуацией с хавбеком следят «Тоттенхэм», «Наполи», «Милан» и «Вулверхэмптон».