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    Корреа может покинуть «Атлетико». На него претендуют четыре клуба

    Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

    По информации источника, 24-летний аргентинец задумался об уходе из мадридского клуба, поскольку опасается, что не будет иметь стабильной игровой практики.

    За ситуацией с хавбеком следят «Тоттенхэм», «Наполи», «Милан» и «Вулверхэмптон».

    • Корреа выступает за «Атлетико» с января 2015 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, отступные – 100 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне игрок забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 49 матчах.

    Источник: AS

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +629

      VVadic 1 минуту назад

      Очень качественный игрок. Жаль такого терять!

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