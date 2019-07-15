Корреа может покинуть «Атлетико». На него претендуют четыре клуба

Очень качественный игрок. Жаль такого терять!
Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает AS.
По информации источника, 24-летний аргентинец задумался об уходе из мадридского клуба, поскольку опасается, что не будет иметь стабильной игровой практики.
За ситуацией с хавбеком следят «Тоттенхэм», «Наполи», «Милан» и «Вулверхэмптон».
- Корреа выступает за «Атлетико» с января 2015 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, отступные – 100 миллионов евро.
- В прошлом сезоне игрок забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 49 матчах.