Fanatik: «Локомотив», «Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир» интересуются Лероем Фером

Локомотиву нападающий нужен, Эдер бесполезен, Фарфан травмирован, один Федя остается, а они????
А полузащитников хватает. К тому-же, Кикнадзе сказал что на трансферы осталось 3 миллиона, а этот стоит 8.
Бывший полузащитник «Суонси» Лерой Фер попал в сферу интересов нескольких клубов.
По информации Fanatik, подписать 29-летнего футболиста хотят «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир» и «Локомотив».
- Контракт голландца с валлийским клубом истек 30 июня.
- В сезоне-2018/19 Фер провел за «Суонси» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал шесть результативных передач.
- Ранее хавбек выступал за «Фейеноорд», «Твенте», «Норвич» и «Куинз Парк Рейнджерс».
Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.