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    Fanatik: «Локомотив», «Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир» интересуются Лероем Фером

    Бывший полузащитник «Суонси» Лерой Фер попал в сферу интересов нескольких клубов.

    По информации Fanatik, подписать 29-летнего футболиста хотят «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир» и «Локомотив».

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6980

      parevg 53 минуты назад

      Локомотиву нападающий нужен, Эдер бесполезен, Фарфан травмирован, один Федя остается, а они????
      А полузащитников хватает. К тому-же, Кикнадзе сказал что на трансферы осталось 3 миллиона, а этот стоит 8.

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      Рейтинг: +329

      O-Z > parevg 20 минут назад

      Полузащитник тоже нужен, где их хватает? хвича, тарасов, денисов, фернандеш ушли. На их место не кого не взяли, лишь подтянули еще не совсем опытную молодеж для ЛЧ это будет провал.

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