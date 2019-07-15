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    Семин – о ничьей с «Рубином»: «Нам не хватило эмоций, которые были в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    – Нам не хватило эмоций, которые были в матче с «Зенитом» (игра за Суперкубок России – примечание «Бомбардира»). Как мы ни пытались поднять эмоциональный фон на более высокий уровень, ничего не получилось.

    – Нереализованные моменты – это тоже эмоции?

    – Нереализованные моменты бывают всегда. Конечно, если бы забили, все было бы по-другому. Но хорошо, что моменты возникают. Значит, игра есть.

    – Как оцените два эпизода – с назначением пенальти в первом тайме, а также с попаданием в руку в концовке матча?

    – Мне сложно ответить. Нужны видеоповторы – тогда можно определить, был фол в штрафной или за линией. Возможно, если бы судья посмотрел повтор, он бы принял другое решение в эпизоде с попаданием в руку.

    Кварацхелия ушел в «Рубин» и забил в первой же игре «Локомотиву».

    – Так всегда бывает. Когда футболист уходит в другую команду, он обязательно забьет бывшей.

    – Насколько было сложно готовиться к «Рубину», учитывая все изменения в казанской команде?

    – Сложно. Мы мало видели «Рубин». С двух матчей на сборах видеоматериал не очень качественный. Знали футболистов, знали, что они будут играть в четыре защитника, а не в пять, как было раньше.

    – Довольны игрой новичков?

    – Я всеми сегодня недоволен, потому что мы не победили.

    Семин плакал из-за ухода Кварацхелии. Теперь он лишил «Локомотив» победы

    Алексей Миранчук – лучший игрок матча «Локомотив» – «Рубин»

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    15.07.2019 23:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1989

      Рубинище 57 минут назад

      Прежде всего виноват Сёмин. Локо перестал играть после гола, а с игры ничего опасного сделать не смог. Рубин опаснее атаковал, +2гола могли-чистое невезение. Результат закономерен.

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      Рейтинг: +6973

      parevg > Рубинище 5 секунд назад

      Да, результат закономерен, но, то что после гола Локо перестал играть, неверно, Сразу после гола был момент у Жемалетдинова, а потом еще Живоглядов мог забить.
      К чести Рубина, надо признать - играли смело, на победу.
      А шПалыч, ни в чем не виноват, у него играть некому в нападении, на замену нападающих вообще не было, неизвестного пацана из дубля выпустил.

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