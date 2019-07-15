Семин – о ничьей с «Рубином»: «Нам не хватило эмоций, которые были в матче с «Зенитом»

Прежде всего виноват Сёмин. Локо перестал играть после гола, а с игры ничего опасного сделать не смог. Рубин опаснее атаковал, +2гола могли-чистое невезение. Результат закономерен.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
– Нам не хватило эмоций, которые были в матче с «Зенитом» (игра за Суперкубок России – примечание «Бомбардира»). Как мы ни пытались поднять эмоциональный фон на более высокий уровень, ничего не получилось.
– Нереализованные моменты – это тоже эмоции?
– Нереализованные моменты бывают всегда. Конечно, если бы забили, все было бы по-другому. Но хорошо, что моменты возникают. Значит, игра есть.
– Как оцените два эпизода – с назначением пенальти в первом тайме, а также с попаданием в руку в концовке матча?
– Мне сложно ответить. Нужны видеоповторы – тогда можно определить, был фол в штрафной или за линией. Возможно, если бы судья посмотрел повтор, он бы принял другое решение в эпизоде с попаданием в руку.
– Кварацхелия ушел в «Рубин» и забил в первой же игре «Локомотиву».
– Так всегда бывает. Когда футболист уходит в другую команду, он обязательно забьет бывшей.
– Насколько было сложно готовиться к «Рубину», учитывая все изменения в казанской команде?
– Сложно. Мы мало видели «Рубин». С двух матчей на сборах видеоматериал не очень качественный. Знали футболистов, знали, что они будут играть в четыре защитника, а не в пять, как было раньше.
– Довольны игрой новичков?
– Я всеми сегодня недоволен, потому что мы не победили.
Семин плакал из-за ухода Кварацхелии. Теперь он лишил «Локомотив» победы
Алексей Миранчук – лучший игрок матча «Локомотив» – «Рубин»