Семин – о ничьей с «Рубином»: «Нам не хватило эмоций, которые были в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

– Нам не хватило эмоций, которые были в матче с «Зенитом» (игра за Суперкубок России – примечание «Бомбардира»). Как мы ни пытались поднять эмоциональный фон на более высокий уровень, ничего не получилось.

– Нереализованные моменты – это тоже эмоции?

– Нереализованные моменты бывают всегда. Конечно, если бы забили, все было бы по-другому. Но хорошо, что моменты возникают. Значит, игра есть.

– Как оцените два эпизода – с назначением пенальти в первом тайме, а также с попаданием в руку в концовке матча?

– Мне сложно ответить. Нужны видеоповторы – тогда можно определить, был фол в штрафной или за линией. Возможно, если бы судья посмотрел повтор, он бы принял другое решение в эпизоде с попаданием в руку.

– Кварацхелия ушел в «Рубин» и забил в первой же игре «Локомотиву».

– Так всегда бывает. Когда футболист уходит в другую команду, он обязательно забьет бывшей.

– Насколько было сложно готовиться к «Рубину», учитывая все изменения в казанской команде?

– Сложно. Мы мало видели «Рубин». С двух матчей на сборах видеоматериал не очень качественный. Знали футболистов, знали, что они будут играть в четыре защитника, а не в пять, как было раньше.

– Довольны игрой новичков?

– Я всеми сегодня недоволен, потому что мы не победили.

Семин плакал из-за ухода Кварацхелии. Теперь он лишил «Локомотив» победы

Алексей Миранчук – лучший игрок матча «Локомотив» – «Рубин»