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    «Чемпионат»: Мирзов близок к переходу в «Спартак»

    Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, скорее всего, продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, в настоящий момент стороны обсуждают условия личного контракта.

    В июне появилась информация, что трансфер 26-летнего футболиста обойдется московскому клубу в 3,5 миллиона евро.

    • Мирзов – воспитанник нальчикского «Спартака».
    • За «Ростов» хавбек выступает с лета 2017 года.
    • Сезон-2018/19 игрок провел на правах аренды в тульском «Арсенале», в его активе 29 матчей, восемь голов и один ассист.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31363

      MaxRnD 8 минут назад

      Нахрена он Спартаку ? Оставьте человека Арсеналу для ЕК !

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