«Чемпионат»: Мирзов близок к переходу в «Спартак»

Нахрена он Спартаку ? Оставьте человека Арсеналу для ЕК !
Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, скорее всего, продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, в настоящий момент стороны обсуждают условия личного контракта.
В июне появилась информация, что трансфер 26-летнего футболиста обойдется московскому клубу в 3,5 миллиона евро.
- Мирзов – воспитанник нальчикского «Спартака».
- За «Ростов» хавбек выступает с лета 2017 года.
- Сезон-2018/19 игрок провел на правах аренды в тульском «Арсенале», в его активе 29 матчей, восемь голов и один ассист.