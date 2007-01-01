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    Глушаков пропустил матч с «Краснодаром» из-за травмы

    Стало известно, почему новичок «Ахмата» Денис Глушаков не принял участие в матче первого тура РПЛ против «Краснодара».

    «У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре», – сказал главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов.

    • 29 июня «Ахмат» объявил о подписании контракта с Глушаковым по схеме «1+1».
    • 32-летний хавбек перешел в чеченский клуб из «Спартака» на правах свободного агента.

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +615

      Boeung777 29 минут назад

      Не головы, надеюсь? Просто шутка :)

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