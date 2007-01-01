Глушаков пропустил матч с «Краснодаром» из-за травмы

Не головы, надеюсь? Просто шутка :)
Стало известно, почему новичок «Ахмата» Денис Глушаков не принял участие в матче первого тура РПЛ против «Краснодара».
«У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре», – сказал главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов.
- 29 июня «Ахмат» объявил о подписании контракта с Глушаковым по схеме «1+1».
- 32-летний хавбек перешел в чеченский клуб из «Спартака» на правах свободного агента.