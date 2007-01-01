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    Тренер «Краснодара» Матвеев: «Неприятно проигрывать первый матч. Будем пытаться все исправить»

    Сергей Матвеев, формально занимающий пост главного тренера «Краснодара», подвел итоги матча первого тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

    «Мы ожидали такого хода развития матча. Но, наверное, если бы мы забили первыми, вероятность нашей победы была бы выше. Но «Ахмат» забил первым...

    После забитого гола они сыграли в ту игру, которую мы предполагали. Моменты нужно реализовывать. Конечно, неприятно проигрывать первый матч. Будем пытаться все исправлять в других турах», – сказал Матвеев.

    • «Ахмат» минимально обыграл «Краснодар» благодаря голу Бернарда Бериши на 28-й минуте матча.
    • В следующем туре краснодарцы сыграют в гостях с «Уфой».

    Теперь Мусаеву запрещено управлять «Краснодаром» во время матчей. Формально у команды новый тренер

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3451

      sochi-2013 24 минуты назад

      Магнит в своем репертуаре!
      Позорники, на вас даже никто комментарии писать не хочет.

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