Тренер «Краснодара» Матвеев: «Неприятно проигрывать первый матч. Будем пытаться все исправить»

Магнит в своем репертуаре!
Позорники, на вас даже никто комментарии писать не хочет.
Сергей Матвеев, формально занимающий пост главного тренера «Краснодара», подвел итоги матча первого тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).
«Мы ожидали такого хода развития матча. Но, наверное, если бы мы забили первыми, вероятность нашей победы была бы выше. Но «Ахмат» забил первым...
После забитого гола они сыграли в ту игру, которую мы предполагали. Моменты нужно реализовывать. Конечно, неприятно проигрывать первый матч. Будем пытаться все исправлять в других турах», – сказал Матвеев.
- «Ахмат» минимально обыграл «Краснодар» благодаря голу Бернарда Бериши на 28-й минуте матча.
- В следующем туре краснодарцы сыграют в гостях с «Уфой».
Теперь Мусаеву запрещено управлять «Краснодаром» во время матчей. Формально у команды новый тренер