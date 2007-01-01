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    Анюков: «Крылья Советов» ничего не давали сделать ЦСКА и заслуженно победили»

    Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче первого тура РПЛ (2:0).

    – Впечатления радостные. Спасибо за поддержку. Все рады. Первая домашняя победа, тем более над ЦСКА. Будем продолжать.

    – Показалось, что ЦСКА чуть больше атакует именно через ваш фланг. Испытывали какие-то сложности?

    – ЦСКА владел инициативой, это понятно было. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках, это принесло плоды.

    – ЦСКА не смог воспользоваться ни одной вашей ошибкой. Можно сказать, что это заслуга «Крыльев», что ЦСКА был плох в атаке?

    – Конечно, это заслуга «Крыльев». Даже не спорю. Ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили.

    – Насколько вы готовы? Была информация, что вы принимали участие в тренировках и физически готовы здорово.

    – Работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока на 100% не готов играть.

    • Для 36-летнего Анюкова матч с ЦСКА стал первым после возвращения в «Крылья Советов».
    • ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в Самаре впервые с 2007 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Sviro 1 час назад

      Так и со всеми командами надо бы.

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