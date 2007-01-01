Анюков: «Крылья Советов» ничего не давали сделать ЦСКА и заслуженно победили»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче первого тура РПЛ (2:0).

– Впечатления радостные. Спасибо за поддержку. Все рады. Первая домашняя победа, тем более над ЦСКА. Будем продолжать.

– Показалось, что ЦСКА чуть больше атакует именно через ваш фланг. Испытывали какие-то сложности?

– ЦСКА владел инициативой, это понятно было. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках, это принесло плоды.

– ЦСКА не смог воспользоваться ни одной вашей ошибкой. Можно сказать, что это заслуга «Крыльев», что ЦСКА был плох в атаке?

– Конечно, это заслуга «Крыльев». Даже не спорю. Ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили.

– Насколько вы готовы? Была информация, что вы принимали участие в тренировках и физически готовы здорово.

– Работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока на 100% не готов играть.