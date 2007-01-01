Анюков: «Крылья Советов» ничего не давали сделать ЦСКА и заслуженно победили»

Так и со всеми командами надо бы.
Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче первого тура РПЛ (2:0).
– Впечатления радостные. Спасибо за поддержку. Все рады. Первая домашняя победа, тем более над ЦСКА. Будем продолжать.
– Показалось, что ЦСКА чуть больше атакует именно через ваш фланг. Испытывали какие-то сложности?
– ЦСКА владел инициативой, это понятно было. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках, это принесло плоды.
– ЦСКА не смог воспользоваться ни одной вашей ошибкой. Можно сказать, что это заслуга «Крыльев», что ЦСКА был плох в атаке?
– Конечно, это заслуга «Крыльев». Даже не спорю. Ничего не давали сопернику сделать и заслуженно победили.
– Насколько вы готовы? Была информация, что вы принимали участие в тренировках и физически готовы здорово.
– Работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока на 100% не готов играть.
- Для 36-летнего Анюкова матч с ЦСКА стал первым после возвращения в «Крылья Советов».
- ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в Самаре впервые с 2007 года.