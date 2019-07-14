ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в Самаре впервые с 2007 года

...ещё не вечер))
«Крылья Советов» обыграли ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России.
Встреча проходила в Самаре и закончилась со счетом 2:0 благодаря голам Александра Соболева.
Армейцы проиграли «Крыльям» на их поле впервые за 12 лет. В прошлый раз команда сумела победить ЦСКА в 2007 году. После этого клубы играли в Самаре девять раз, «Крыльям Советов» не удалось победить ни разу (2 ничьих и 7 поражений).
- В прошлом розыгрыше РПЛ ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице, «Крылья – 13-е.
- Летом команда Виктора Гончаренко участвовала в Кубке «Париматч» Премьер, где проиграла все три встречи.
ЦСКА испортился и сломался. Мы его не узнаем