Анчелотти: «Переговоры по Хамесу продолжаются, они займут много времени»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с возможным трансфером полузащитника Хамеса из «Реала».

«Хамес может сыграть на многих позициях позади центрального нападающего. Он десятый номер, который привык играть под нападающим или на месте вингера, смещаясь вовнутрь.

Я отправил ему сообщение с поздравлениями с днем рождения на этой неделе. Переговоры продолжаются, они займут много времени, но мы не отчаиваемся. Если с этим не получится, мы по-прежнему будем сильной командой и сможем пойти за другой целью», – сказал Анчелотти.