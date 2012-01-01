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    Анчелотти: «Переговоры по Хамесу продолжаются, они займут много времени»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с возможным трансфером полузащитника Хамеса из «Реала».

    «Хамес может сыграть на многих позициях позади центрального нападающего. Он десятый номер, который привык играть под нападающим или на месте вингера, смещаясь вовнутрь.

    Я отправил ему сообщение с поздравлениями с днем рождения на этой неделе. Переговоры продолжаются, они займут много времени, но мы не отчаиваемся. Если с этим не получится, мы по-прежнему будем сильной командой и сможем пойти за другой целью», – сказал Анчелотти.

    • Полузащитник «Реала» Хамес Родригес провел два последних сезона в аренде в «Баварии» и этим летом вернулся в Мадрид. По данным AS, испанский клуб хочет продать футболиста. «Наполи» готов арендовать его.
    • Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис назвал требования «Реала» «несправедливыми» и сказал, что «Наполи» не хочет им уступать.

    Источник: Football Italia

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