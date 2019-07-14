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    Семак: «Во втором тайме Сантоса переместили к центру поля. Он там смотрелся хорошо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

    – Сложная игра, в первом тайме недостаточно остро атаковали. Во втором – быстро забили два мяча, но в середине пропустили. Скользкий счет отложил отпечаток на игру. В остальном, пытаемся давать игровую практику тем, кто ее еще недостаточно набрал, тому же Барриосу.

    – Почему решили Жиркова поставить левым полузащитником, а Дриусси – правым? И как вам взаимодействие на фланге Дугласа Сантоса и Жиркова?

    – Мне понравилось, как Жирков и Дуглас взаимодействовали, оба находятся в хорошей форме. Что касается Дриусси, то по первому тайму сложно сказать, он хорошо смещался к центру поля, но не от него одного зависит острота в атаке. Во втором тайме чуть-чуть изменили построение игроков.

    – Если левый фланг хорошо работал, то почему его разбили, отправив Сантоса в опорную зону? Наигрывался ли такой вариант с Дугласом? Для многих это стало сюрпризом.

    – В «Гамбурге» он играл в опорной зоне. Барриос только вернулся, ему нужно набирать кондиции. Ерохина мы выдвинули поближе к штрафной соперника, а Дугласа переместили к центру поля. Он там смотрелся очень хорошо.

    – Как оцените действия Ерохина, который восстанавливался после травмы во второй половине прошлого сезона?

    – Саша Ерохин набирает форму. Сейчас она неидеальная. Ему нужно играть и как можно больше. Надо отметить, что в прошлом сезоне он сделал очень многое для команды. Продолжает это делать и в нынешнем.

    • Ерохин признан лучшим игроком матча. Он забил гол на 46-й минуте.
    • Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» в начале июля.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    14.07.2019 23:52
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