Семак: «Во втором тайме Сантоса переместили к центру поля. Он там смотрелся хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

– Сложная игра, в первом тайме недостаточно остро атаковали. Во втором – быстро забили два мяча, но в середине пропустили. Скользкий счет отложил отпечаток на игру. В остальном, пытаемся давать игровую практику тем, кто ее еще недостаточно набрал, тому же Барриосу.

– Почему решили Жиркова поставить левым полузащитником, а Дриусси – правым? И как вам взаимодействие на фланге Дугласа Сантоса и Жиркова?

– Мне понравилось, как Жирков и Дуглас взаимодействовали, оба находятся в хорошей форме. Что касается Дриусси, то по первому тайму сложно сказать, он хорошо смещался к центру поля, но не от него одного зависит острота в атаке. Во втором тайме чуть-чуть изменили построение игроков.

– Если левый фланг хорошо работал, то почему его разбили, отправив Сантоса в опорную зону? Наигрывался ли такой вариант с Дугласом? Для многих это стало сюрпризом.

– В «Гамбурге» он играл в опорной зоне. Барриос только вернулся, ему нужно набирать кондиции. Ерохина мы выдвинули поближе к штрафной соперника, а Дугласа переместили к центру поля. Он там смотрелся очень хорошо.

– Как оцените действия Ерохина, который восстанавливался после травмы во второй половине прошлого сезона?

– Саша Ерохин набирает форму. Сейчас она неидеальная. Ему нужно играть и как можно больше. Надо отметить, что в прошлом сезоне он сделал очень многое для команды. Продолжает это делать и в нынешнем.