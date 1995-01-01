Дзаньоло хочет уйти из «Ромы». «Тоттенхэм» предлагает за игрока 25 миллионов и Алдервейрелда

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло выразил желание покинуть клуб.

20-летний игрок разочарован тем, что римляне готовы повысить его годовую зарплату всего на 300 тысяч.

Итальянцем интересуется «Тоттенхэм», готовый предложить за него 25 миллионов евро плюс защитника Тоби Алдервейрелда. Сам футболист больше склоняется к переходу в «Ювентус», с которым у него есть принципиальная договоренность.