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    «Спартак» – о матче с «Сочи»: «Гости тянули время, и футбольный бог покарал их за это»

    «Спартак» опубликовал подробный отчет о матче первого тура РПЛ против «Сочи».

    В конце публикации московский клуб обвинил дебютанта Премьер-лиги в неспортивном поведении.

    «В конце матча гости начали откровенно тянуть время, и футбольный бог покарал их за это. Жиго, переквалифицировавшийся по указанию Кононова в центрфорварда, перебинтованной головой послал победный мяч в ворота!» – говорится в тексте.

    • Жиго отличился на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.
    • Ассистировал французу Фернандо, подававший угловой.

    Судья Федотов: «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил. При VAR гол могли отменить»

    Червиченко – о матче «Спартак» – «Сочи»: «Позорная игра, позорное судейство, нелогичная победа»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +117

      Stalingrad 2010 9 минут назад

      Каждый год одно и то же. Судьи и Спартак. Тянут за уши.

      -1
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      Рейтинг: +155

      Shotlandets86 10 минут назад

      Мда, в пресс-службе у Спартака тоже сектанты.

      Покарал судья заряженный, а не футбольный Бог, который Спартак за неспортивное поведение карает отсутствием игры.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Mister_Tomsk 32 минуты назад

      покарал их судья, который не увидел 100% нарушение при забитом голе. а вы ни куя не сделали, просто отскочили.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14888

      DVOK68 38 минут назад

      Ну уж и бог футбольный..)
      Это игра.

      0
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      Рейтинг: +330

      амани 46 минут назад

      " На Бога надейся, а сам не оплошай" или Спартак решил назначать на каждую игру нового бога?......сектанты- сукины дети

      -1
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      Рейтинг: +2061

      paracetamol > амани 43 минуты назад

      Их Бог - Москалев.

      0
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      Рейтинг: +330

      амани > paracetamol 10 минут назад

      нам минусы ставят.....видать в точку попали

      0
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      Рейтинг: +1646

      TOMSON 1 час назад

      Футбольный Бог - это судья?

      4
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      Рейтинг: +5164

      piligrim1986 1 час назад

      тут скорее не понятно,за что этот бог нас так вознаградил
      а сочинцы понравились

      3
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