«Спартак» – о матче с «Сочи»: «Гости тянули время, и футбольный бог покарал их за это»

«Спартак» опубликовал подробный отчет о матче первого тура РПЛ против «Сочи».

В конце публикации московский клуб обвинил дебютанта Премьер-лиги в неспортивном поведении.

«В конце матча гости начали откровенно тянуть время, и футбольный бог покарал их за это. Жиго, переквалифицировавшийся по указанию Кононова в центрфорварда, перебинтованной головой послал победный мяч в ворота!» – говорится в тексте.

Жиго отличился на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Ассистировал французу Фернандо, подававший угловой.

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