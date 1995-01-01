Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Червиченко – о матче «Спартак» – «Сочи»: «Позорная игра, позорное судейство, нелогичная победа»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко резюмировал матч первого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:0). Спартаковцы вырвали победу на 94 минуте.

    «Сегодняшняя игра — позор. Позорная игра, позорное судейство и нелогичная победа с дурным голом — это чисто «кононовский» стиль, который сформировался еще в прошлом сезоне. Этот стиль характеризует тренера.

    Почему позорное судейство? Пенальти не назначил, пару штрафных Самуэль. Жиго, забивший победный мяч, уже должен был быть удален к этому моменту. В конце второго тайма он потащил игрока за майку, там должна была быть вторая желтая. Я перед стартом чемпионата говорил, что одна из главных проблем — это незрячие судьи, которые в девяти из десяти случаев ошибаются в ту сторону, у которых побольше бюджет. На мой взгляд, в матче было «заряженное» судейство. А эти добавленные семь минут… Человек отрабатывал, даже дуракам все понятно», – цитирует Червиченко «Бобсоккер».

    • «Спартак» в этом сезоне выступит в Лиге Европы.
    • Кононов впервые начинает сезон со «Спартаком».
    • Следующий соперник москвичей – «Ростов».

    5 оправданий отвратительной игре «Спартака» с «Сочи»

    Источник: «Бобсоккер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      Nazarenko Sergey 13 минут назад

      Cудей надо проверять на детекторе лжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Avitaminoz 34 минуты назад

      Одного не пойму. На кой чёрт у него что то спрашивают касаемо Спартака? Кому он интересен. Кроме как накинуть на вентилятор, не вижу смысла.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2609

      serppion 1 час назад

      Готов всех читающих упоить пивом, если хоть раз этот жировик скажет про Спартак что-нибудь хорошее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9816

      slavutiq70 1 час назад

      Да Спартак,,,не блистал и не знаю будет ли блистать с этим тренером,,,,,а вот на счёт ,,,,бред,,,,,был куплен судья то поставил бы пендаль ,,,когда мяч попал в руку просто стопрацентный пендаль,,,,,и не надо было бы ждать добавленного времени просто нет логиги в твоих словах господин Червеченко,,,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Enter2006 1 час назад

      Игру Спартака никогда не баловало судейство, не надо "ла-ла". Сколько раз было по иному? Т.ч. это вопрос не к командам а к самому - судейству. И много лет к нему вопрос. Но действительно, Спартак сыграл не очень, должны понять свои ошибки и исправить их. Не забывайте, они всё таки победили. А вот массовую истерику с этого не нужно поднимать. Видел игры где и Арсенал и Барса проигрывали неадекватно. И что? Умейте уважать друг друга, но делать выводы тоже. Уважаемый Червиченко - этот стиль не всегда характеризует тренера. Иногда как раз характеризует бывших владельцев клуба, которые сделали то - что сделали. Посмотритесь в зеркало.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72454
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru