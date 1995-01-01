Червиченко – о матче «Спартак» – «Сочи»: «Позорная игра, позорное судейство, нелогичная победа»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко резюмировал матч первого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (1:0). Спартаковцы вырвали победу на 94 минуте.

«Сегодняшняя игра — позор. Позорная игра, позорное судейство и нелогичная победа с дурным голом — это чисто «кононовский» стиль, который сформировался еще в прошлом сезоне. Этот стиль характеризует тренера.

Почему позорное судейство? Пенальти не назначил, пару штрафных Самуэль. Жиго, забивший победный мяч, уже должен был быть удален к этому моменту. В конце второго тайма он потащил игрока за майку, там должна была быть вторая желтая. Я перед стартом чемпионата говорил, что одна из главных проблем — это незрячие судьи, которые в девяти из десяти случаев ошибаются в ту сторону, у которых побольше бюджет. На мой взгляд, в матче было «заряженное» судейство. А эти добавленные семь минут… Человек отрабатывал, даже дуракам все понятно», – цитирует Червиченко «Бобсоккер».

«Спартак» в этом сезоне выступит в Лиге Европы.

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