Marca: Начо отказался покидать «Реал»

Защитник «Реала» Начо Фернандес останется в команде, сообщает Marca.
По информации источника, 29-летний футболист отклонил предложения от других клубов, несмотря на то, что на «Сантьяго Бернабеу» ему не гарантирована стабильная игровая практика.
Интерес к испанцу проявляли «Интер», «Наполи», «Рома» и «Севилья».
- Начо – воспитанник «Реала».
- За основу мадридцев он выступает с апреля 2011 года.
- Контракт игрока с клубом истекает следующим летом, но ожидается, что соглашение будет продлено до 2022 года.