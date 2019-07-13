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    Marca: Начо отказался покидать «Реал»

    Защитник «Реала» Начо Фернандес останется в команде, сообщает Marca.

    По информации источника, 29-летний футболист отклонил предложения от других клубов, несмотря на то, что на «Сантьяго Бернабеу» ему не гарантирована стабильная игровая практика.

    Интерес к испанцу проявляли «Интер», «Наполи», «Рома» и «Севилья».

    • Начо – воспитанник «Реала».
    • За основу мадридцев он выступает с апреля 2011 года.
    • Контракт игрока с клубом истекает следующим летом, но ожидается, что соглашение будет продлено до 2022 года.

    Источник: Marca

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