Marca: Начо отказался покидать «Реал»

Защитник «Реала» Начо Фернандес останется в команде, сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний футболист отклонил предложения от других клубов, несмотря на то, что на «Сантьяго Бернабеу» ему не гарантирована стабильная игровая практика.

Интерес к испанцу проявляли «Интер», «Наполи», «Рома» и «Севилья».