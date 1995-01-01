Рассказов: «Все видели, что «Сочи» тянул время. Слава богу, что «Спартак» дожал»

Вот это самомнение у пацана... Ахренеть!
Защитник «Спартака» Николай Рассказов подвел итог матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Москвич считает, что соперник тянул время.
– Не показалось, что гости затягивали время и симулировали?
– Так и было. Все видели, что они тянули время. Для них ничья как победа, а для нас как поражение. Слава богу, что мы дожали «Сочи».
- «Спартак» в этом сезоне выступит в Лиге Европы.
- Кононов впервые начинает сезон со «Спартаком».
- Следующий соперник москвичей – «Ростов».
5 оправданий отвратительной игре «Спартака» с «Сочи»