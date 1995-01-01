Рассказов: «Все видели, что «Сочи» тянул время. Слава богу, что «Спартак» дожал»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов подвел итог матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Москвич считает, что соперник тянул время.

– Не показалось, что гости затягивали время и симулировали?

– Так и было. Все видели, что они тянули время. Для них ничья как победа, а для нас как поражение. Слава богу, что мы дожали «Сочи».

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