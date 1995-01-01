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    Рассказов: «Все видели, что «Сочи» тянул время. Слава богу, что «Спартак» дожал»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов подвел итог матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Москвич считает, что соперник тянул время.

    – Не показалось, что гости затягивали время и симулировали?

    – Так и было. Все видели, что они тянули время. Для них ничья как победа, а для нас как поражение. Слава богу, что мы дожали «Сочи».

    • «Спартак» в этом сезоне выступит в Лиге Европы.
    • Кононов впервые начинает сезон со «Спартаком».
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    5 оправданий отвратительной игре «Спартака» с «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2823

      BarStep 3 секунды назад

      Вот это самомнение у пацана... Ахренеть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2038

      paracetamol 13 минут назад

      Жаль тебя с красной судья не дожал. Свой человек был. Надеюсь, Ростов дожмет. Там Москаля не будет.

      0
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      Рейтинг: +449

      vlad1969 18 минут назад

      Кого дожал, позорники, вас чуть в унитаз не слили. Косяк на косяке!!! Пожар!!!! Вам звёздам в кавычках нужно учиться играть и ПАХАТЬ ПАХАТЬ на тренировках!!!! Статистику посмотри!! ПОЗОРНИКИ!!

      2
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      Рейтинг: +14877

      DVOK68 22 минуты назад

      Коля....ты такой косячник что просто удивительно как попал в команду РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +6902

      vka1970 28 минут назад

      Может Сочи и затягивал время, но ты Николай был откровенно слабым звеном в команде.Как впрочем и многие из игроков.

      2
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      Рейтинг: +426

      УхоГорлоНос 39 минут назад

      Я видел, что Рассказов откровенно лажал в этой игре

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