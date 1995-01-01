Кононов: «Победа над «Сочи» греет душу, но надо двигаться к тому, чтобы появилась игра»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Москвичи победили благодаря голу Самуэля Жиго на 94 минуте.

– Вы всегда говорили, что стремились к достижению результата через игру. Что сейчас преобладает? Неудовлетворение игрой или удовлетворение результатом?

– Неудовлетворение игрой есть. Но в первую очередь смотришь на результат. Команда понимает. В первом тайме, да и во втором должны были играть иначе. Мы много теряли мячи, выходя из обороны. Две-три атаки в первом тайме были неплохими, но мы их не завершили. На данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше к тому, чтобы появилась игра.

«Спартак» в этом сезоне выступит в Лиге Европы.

Кононов впервые начинает сезон со «Спартаком».

Следующий соперник москвичей – «Ростов».

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