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    Кононов: «Победа над «Сочи» греет душу, но надо двигаться к тому, чтобы появилась игра»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Москвичи победили благодаря голу Самуэля Жиго на 94 минуте.

    – Вы всегда говорили, что стремились к достижению результата через игру. Что сейчас преобладает? Неудовлетворение игрой или удовлетворение результатом?

    – Неудовлетворение игрой есть. Но в первую очередь смотришь на результат. Команда понимает. В первом тайме, да и во втором должны были играть иначе. Мы много теряли мячи, выходя из обороны. Две-три атаки в первом тайме были неплохими, но мы их не завершили. На данный момент победа греет душу, но надо двигаться дальше к тому, чтобы появилась игра.

    • «Спартак» в этом сезоне выступит в Лиге Европы.
    • Кононов впервые начинает сезон со «Спартаком».
    • Следующий соперник москвичей – «Ростов».

    5 оправданий отвратительной игре «Спартака» с «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: -65

      DonBaton 11 минут назад

      Дуракам везет

      -1
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      Рейтинг: +6831

      KLIM777 11 минут назад

      Там после матча судья на повторе разбирал момент, вообще нарушение со стороны Жиго было. Ладно дело не в этом.

      Каждый год одно и тоже. Не кажется, что дело еще в игроках. Вот это направление свои воспитанники, своих обратно дает плоды. Игроки просто не справляются.

      Промес ушел, сразу все поменялось. Зе Луиш ушел и если Фернандо уйдет, то пиши пропало. Нет лидеров вообще. Этот Луис млять Адриано хз зачем выходит вообще.

      1
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      Рейтинг: +2737

      Yev 19 минут назад

      У тренера Кононова потеря реальности или мания величия: он не видит что происходит? Или ему кажется что на поле играет Ман Сити?
      Ладно прошлый сезон: посое ЧМ скомканные каникулы и сборы, скандалы, дрязги, как бы новый тренер. Но сейчас: время было предостаточно, игроки в основном теже, НО почему вообще нет игры??? Почему какой-то панический навал на ворота, а как только противник огрызнется - паника? И не надо расказывать: игра забкдится результат останется, не в этом случае!
      По моему беда!

      1
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      Рейтинг: +128

      RealGirl61 24 минуты назад

      что греет? охренели вместе с Москалёвым

      2
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      Рейтинг: +14877

      DVOK68 26 минут назад

      но надо двигаться дальше к тому, чтобы появилась игра.
      ____________________________________________________________
      Долго двигаться,Олег Георгиевич?Лет 10 хватит,чтобы появился переход от обороны к атаке и наоборот.А потом можно будет начинать отрабатывать действия команды в защите.

      1
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      Рейтинг: +202

      Чехов на Садовой 27 минут назад

      Стыдоба и за игру и за СУДЕЙСТВО !!! Такого днища давно не видел...

      4
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      Рейтинг: +6902

      vka1970 28 минут назад

      Можно точно диагностировать, что игроки Спартака за короткий промежуток времени просто разучились играть.Вангую, что этого деятеля маде ин "Пинджак" вышвырнут как только он не доведёт команду даже до групповой стадии КУ.
      ЛАФ наконец то поймёт, что за приданное ему оставил Измайлов.

      1
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      Рейтинг: +4865

      Сильвербой 30 минут назад

      А чем ты с...ка занимался весь год в команде????

      2
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      Рейтинг: +1886

      Evgeni1952 51 минуту назад

      А игра не появляется, пропадает вообще.

      2
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      Рейтинг: +9791

      sssrspartak 52 минуты назад

      твое очко она греет !еще немного и...!хотя таких леня любит!победа любым путем!!!

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