«Бавария» интересуется Бергвейном из ПСВ

Довольно таки хороший игрок с головой и техникой
Вингер ПСВ Стевен Бергвейн может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Sport Bild.
По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает голландца в качестве более дешевой альтернативы Лерою Сане («Манчестер Сити») и Усману Дембеле («Барселона»).
Стороны пока не вели переговоры, но уже известно, что 21-летнему футболисту интересен вариант с «Баварией».
На Бергвейна также претендуют «Аякс», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».
- Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.
- Его контракт с ПСВ рассчитан до 2022 года.
- В минувшем сезоне Бергвейн забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 41 матче.