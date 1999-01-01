«Бавария» интересуется Бергвейном из ПСВ

Вингер ПСВ Стевен Бергвейн может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Sport Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает голландца в качестве более дешевой альтернативы Лерою Сане («Манчестер Сити») и Усману Дембеле («Барселона»).

Стороны пока не вели переговоры, но уже известно, что 21-летнему футболисту интересен вариант с «Баварией».

На Бергвейна также претендуют «Аякс», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».