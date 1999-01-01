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    «Бавария» интересуется Бергвейном из ПСВ

    Вингер ПСВ Стевен Бергвейн может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Sport Bild.

    По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает голландца в качестве более дешевой альтернативы Лерою Сане («Манчестер Сити») и Усману Дембеле («Барселона»).

    Стороны пока не вели переговоры, но уже известно, что 21-летнему футболисту интересен вариант с «Баварией».

    На Бергвейна также претендуют «Аякс», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

    • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.
    • Его контракт с ПСВ рассчитан до 2022 года.
    • В минувшем сезоне Бергвейн забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 41 матче.

    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1717

      BlackMurder 2 часа назад

      Довольно таки хороший игрок с головой и техникой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      GSmall > BlackMurder 1 час назад

      Как замена Коману и Гнабри самое то,но не более

      1
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