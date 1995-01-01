Агент Мартинеса: «Если Месси хочет играть с Лаутаро, пусть переходит в «Интер»

знатно потроллил))
Альберто Яке, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартенса, дал понять, что его клиент не покинет миланский клуб этим летом.
«Лаутаро думает только об «Интере». Он счастлив здесь и мечтает о больших свершениях. Конте звонил ему, чтобы рассказать, что он на него рассчитывает. «Барселона» действительно интересуется Мартинесом. Но я повторю: Лаутаро останется в Милане. Давайте закроем эту тему шуткой: если Месси хочет играть с Мартинесом, пусть переходит в «Интер». Давайте на это надеяться. Было бы здорово, если бы это произошло», – сказал агент.
- Прошлым летом «Интер» купил Мартинеса за 14 миллионов евро у аргентинского «Расинга».
- В дебютном сезоне игрок провел 35 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- По информации Marca, «Барселона» готова заплатить за футболиста 112 миллионов евро.