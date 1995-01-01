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    Агент Мартинеса: «Если Месси хочет играть с Лаутаро, пусть переходит в «Интер»

    Альберто Яке, агент форварда «Интера» Лаутаро Мартенса, дал понять, что его клиент не покинет миланский клуб этим летом.

    «Лаутаро думает только об «Интере». Он счастлив здесь и мечтает о больших свершениях. Конте звонил ему, чтобы рассказать, что он на него рассчитывает. «Барселона» действительно интересуется Мартинесом. Но я повторю: Лаутаро останется в Милане. Давайте закроем эту тему шуткой: если Месси хочет играть с Мартинесом, пусть переходит в «Интер». Давайте на это надеяться. Было бы здорово, если бы это произошло», – сказал агент.

    • Прошлым летом «Интер» купил Мартинеса за 14 миллионов евро у аргентинского «Расинга».
    • В дебютном сезоне игрок провел 35 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • По информации Marca, «Барселона» готова заплатить за футболиста 112 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 08:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1014

      Dizayner 1 час назад

      знатно потроллил))

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