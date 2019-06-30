«Барселона» может купить форварда «Интера» Мартинеса. Отступные – 112 миллионов

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, сообщает Marca.

По информации источника, в каталонском клубе впечатлены игрой 21-летнего аргентинца на Кубке Америки и его взаимодействием с Лионелем Месси.

«Барселона» пока не делала конкретных предложений по трансферу форварда, однако утверждается, что она готова заплатить за него 112 миллионов евро. Это отступные в контракте футболиста.