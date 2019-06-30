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    «Барселона» может купить форварда «Интера» Мартинеса. Отступные – 112 миллионов

    «Барселона» проявляет интерес к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, сообщает Marca.

    По информации источника, в каталонском клубе впечатлены игрой 21-летнего аргентинца на Кубке Америки и его взаимодействием с Лионелем Месси.

    «Барселона» пока не делала конкретных предложений по трансферу форварда, однако утверждается, что она готова заплатить за него 112 миллионов евро. Это отступные в контракте футболиста.

    • Прошлым летом «Интер» купил Мартинеса за 14 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне игрок провел 35 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость Мартинеса – 30 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +307

      ААМ 1 час назад

      Испания не самая богатая страна, но траты клубов запредельны! Правда и доходы у них не российские.

      0
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      Рейтинг: +7515

      Cules2013 1 час назад

      Лишнюю единицу поставили ребята)

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