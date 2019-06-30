«Барселона» может купить форварда «Интера» Мартинеса. Отступные – 112 миллионов

Испания не самая богатая страна, но траты клубов запредельны! Правда и доходы у них не российские.
«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, сообщает Marca.
По информации источника, в каталонском клубе впечатлены игрой 21-летнего аргентинца на Кубке Америки и его взаимодействием с Лионелем Месси.
«Барселона» пока не делала конкретных предложений по трансферу форварда, однако утверждается, что она готова заплатить за него 112 миллионов евро. Это отступные в контракте футболиста.
- Прошлым летом «Интер» купил Мартинеса за 14 миллионов евро.
- В дебютном сезоне игрок провел 35 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость Мартинеса – 30 миллионов евро.