Сутормин: «Зенит» – это немножко другой уровень, везде чувствуется класс»

Новичок «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от первых дней пребывания в петербургском клубе.

– Первые дни в «Зените» получились сумбурными – подписание контракта, тренировки, презентация...

– Это немножко другой уровень, чем был у меня раньше, но все отлично, везде чувствуется класс, и это не может не радовать.

– Разговор с Семаком о том, чего он от вас ждет, уже был?

– Мы много говорили, но о чем – раскрывать сейчас не буду. Посмотрим в игре. Понятно, что у каждого тренера свои требования, свои особенности, мое дело быстрее в них вникнуть, адаптировать их в голове и на поле и приносить пользу команде.

– Себя на «Газпром Арене» в майке «Зенита» уже представили?

– Когда 50-60 тысяч приходит поддержать команду, это... Я раньше думал, что пять-семь тысяч болельщиков – это уже много, а когда сыграл с сильными командами – «Спартаком», «Краснодаром», «Зенитом», увидел большие стадионы, где сумасшедшая атмосфера. Здесь хочется играть и играть! И, конечно, я помню матч на «Газпром Арене» с «Оренбургом».

Сутормин – воспитанник «Зенита».

Хавбек провел два матча за молодежную команду петербуржцев.

Россиянин перешел в «Зенит» из «Рубина» за 2,5 миллиона евро.

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