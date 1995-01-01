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    Сутормин: «Зенит» – это немножко другой уровень, везде чувствуется класс»

    Новичок «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от первых дней пребывания в петербургском клубе.

    – Первые дни в «Зените» получились сумбурными – подписание контракта, тренировки, презентация...

    – Это немножко другой уровень, чем был у меня раньше, но все отлично, везде чувствуется класс, и это не может не радовать.

    – Разговор с Семаком о том, чего он от вас ждет, уже был?

    – Мы много говорили, но о чем – раскрывать сейчас не буду. Посмотрим в игре. Понятно, что у каждого тренера свои требования, свои особенности, мое дело быстрее в них вникнуть, адаптировать их в голове и на поле и приносить пользу команде.

    – Себя на «Газпром Арене» в майке «Зенита» уже представили?

    – Когда 50-60 тысяч приходит поддержать команду, это... Я раньше думал, что пять-семь тысяч болельщиков – это уже много, а когда сыграл с сильными командами – «Спартаком», «Краснодаром», «Зенитом», увидел большие стадионы, где сумасшедшая атмосфера. Здесь хочется играть и играть! И, конечно, я помню матч на «Газпром Арене» с «Оренбургом».

    • Сутормин – воспитанник «Зенита».
    • Хавбек провел два матча за молодежную команду петербуржцев.
    • Россиянин перешел в «Зенит» из «Рубина» за 2,5 миллиона евро.

    Сутормин – о трансфере в «Зенит»: «Ситуация действительно веселая»

    Сутормин – о трансфере в «Зенит»: «Жизнь такая – до конца чемоданы не распаковываешь никогда!»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +317

      SEREGA 64 21 минуту назад

      КАК УВИДЯТ БАБЛО СРАЗУ НАЧИНАЮТ ЛИЗАТЬ КОМАНДУ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ

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      Рейтинг: +1991

      paracetamol > SEREGA 64 19 минут назад

      Ну не свинской же воровской!

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